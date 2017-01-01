YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir'den Çomaklı'ya sıcak asfalt

Büyükşehir'den Çomaklı'ya sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Çomaklı Mahallesi yolunu sıcak asfaltla buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'asfaltsız yol kalamayacak' sloganıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Korkuteli İlçesi'ne bağlı Çomaklı Mahallesi'nin yolunu sıcak asfaltla kaplıyor. Zaman içinde deforme olan, oldukça bozuk durumdaki yolda bir süredir alt yapı ve onarım çalışmaları yürütülüyordu. Bakım onarım çalışmalarının ardından 6 buçuk kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Çomaklı, kaliteli sıcak asfaltla tanışacak.



Büyükşehir'e teşekkür

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç ve Çomaklı Mahalle Muhtarı Veli Deniz ile birlikte sıcak asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Muhtar Deniz, mahalle sakinlerinin çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İsa Akdemir, asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek, Antalya'da asfaltsız yol bırakmamak için gece gündüz çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

(SÇ-SÇ-Y)



10.04.2017 14:22:46 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER