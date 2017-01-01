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Hardaliye ilgili çalışmalar sürüyor



KIRKLARELİ (İHA) - Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü, üzüm ve hardal kullanılarak üretilen 'Hardaliye'nin hak ettiği değeri kazanabilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında Kırklareli'nde toplantı düzenlendi.

Enstitünün Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Mehmet Gülcü, Ziraat Mühendisi Tezcan Alço ve Gıda Yüksek Mühendisi Gamze Uysal Seçkin, hardaliyenin hakettiği değeri kazanması konusundaki proje çalışmaları kapsamında Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ümit Ortan ve ilgili proje ekibi ile teknik bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda, son yıllarda Hardaliye konusundaki çalışmaların hız kazandığı, bölgesel bir içecek olan hardaliyenin, gelecekte ülke içecek pazarında da söz sahibi olabileceği vurgulandı. Toplantı sonunda bölgeye ait geleneksel gıdalarla ilgili olarak yürütülen proje kapsamında Armağan ve Kızılcıkdere köylerine gidilerek incelemelerde bulunuldu.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 14:25:18 TSI

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