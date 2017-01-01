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Niğde Belediye Başkanı Akdoğan'dan Polis Teşkilatı'na kutlama mesajı



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan mesajında, Polis Teşkilatı'nın kanunlar ve halkımızdan aldığı güçle, toplumda huzur ve güvenin sağlanması için gece gündüz demeden görevini fedakarca sürdürdüğünü ifade etti. Polis Teşkilatı mensuplarının bu kutsal görevi ifa ederken, vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması adına, gerektiğinde canını hiçe saydığını vurgulayan Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Polis Teşkilatımız 172 yıldır, kamu düzeninin sağlanmasını amaçlayan kanunları başarıyla uygulamış ve milletimizin güvenini kazanmıştır. Köklü bir geçmişe sahip olan demokrasimizin varlığını sürdürmesi, toplumda huzur ve güvenin sağlanması ile mümkün olacağı düşünüldüğünde, Emniyet mensuplarımızın yaptıkları kutsal görev içinde demokrasimizin yaşamasındaki rolü de oldukça önemlidir" dedi.

Polis Teşkilatının her kademesindeki mensuplarına başarılar dileyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, "Bu duygu ve düşüncelerle, Kahraman Türk Polisimizin Polis Haftası'nı ve Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, görevleri başındaki teşkilat mensuplarına, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

(AÖ-Y)



10.04.2017 14:25:40 TSI

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