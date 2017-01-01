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Belediye Başkanı Fadıloğlu spor camiası ile buluştu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:18
Belediye Başkanı Fadıloğlu spor camiası ile buluştu
Belediye Başkanı Fadıloğlu spor camiası ile buluştu
- Federasyon Temsilcilerinden Şehitkamil'e başarı övgüsü

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 51 farklı spor federasyonun Gaziantep temsilcileri ile öğlen yemeğinde bir araya geldi.
Gaziantep'teki sportif faaliyetlerin değerlendirildiği buluşmada federasyonun il temsilcileri ile büyük bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Başkan Fadıloğlu, davete icabet eden il temsilcilerine teşekkür etti. İl genelinde düzenlenen sportif faaliyetlere büyük destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 51 farklı spor federasyonun Gaziantep il temsilcisini öğlen yemeğinde Dülük Tabiat Parkı'nda misafir etti. Gaziantep'te sporun masaya yatırıldığı buluşmada, spor federasyonlarının Gaziantep'te gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve il temsilcilerinin taleplerini tek tek dinleyen Başkan Fadıloğlu, devletin sportif faaliyetlere verdiği önemin her geçen gün arttığını söyledi. Fadıloğlu, farklı branşlardaki sportif etkinliklerin sevdirilerek yaygınlaştırılması adına federasyonların, eğitim camiasının ve yerel yönetimlerin daha fazla uyum içerisinde çalışması gerektiğini anlattı.
"Sportif yatırımlarımız her geçen gün artıyor''
Etkinlikte federasyon il temsilcilerine hitaben konuşan Başkan Fadıloğlu, konuşmasının devamında "Şehitkamil Belediyesi olarak sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu nedenle uzmanlaştığımız branşlarda çocuklarımızın, gençlerimizin nitelikli şartlarda, alanında uzman antrenörler nezaretinde çalışabilmeleri adına sportif yatırımlarımızı her geçen gün artırıyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren yüzme havuzları, stadyumlar, çok amaçlı spor salonları, satranç eğitim merkezi, gençlik kampı ve doğa sporları alanı, erkek ve bayan spor merkezleri 365 gün faaliyet esasına göre halkımızın hizmetinde. Alleben Yüzme Havuzumuzdan Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular çıkarttık. Yine uzmanlaştığımız basketbol, futbol, halk oyunları, satranç ve yüzme branşlarında ilimizi profesyonel liglerde temsil eden spor kulüplerimize sporcular yetiştiriyoruz. Bizim için öncelikli olan Türkiye'nin kazanması, Gaziantep'in kazanması. Bu nedenle her zaman sportif faaliyetlere daha geniş bir vizyonla bakıyoruz. Devletimizin sportif faaliyetlere verdiğini önem her geçen gün artıyor. Her alanda olduğu gibi spor alanında da yatırımlar gün be gün artıyor. Farklı branşlardaki sportif etkinliklerin sevdirilerek yaygınlaştırılması adına federasyonların, eğitim camiasının ve yerel yönetimlerin daha fazla uyum içerisinde çalışması gerekiyor. Spor yapma alışkanlığının kazandırılmasına emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"İl temsilcileri faaliyetlerden memnun''
Etkinlik sonrasında Şehitkamil Belediyesinin sportif faaliyetlerini değerlendiren federasyon il temsilcileri, sportif yatırımlar ve yıl içerisinde gerçekleştirilen spor organizasyonlarından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Şehitkamil Belediyesinin sportif yatırımları ve organizasyonları ile ciddi bir istihdam alanı yarattığını dile getiren Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mürsel Biçer, faaliyetlerle ilgili yaptığı değerlendirmede "Şehitkamil Belediyemiz, yıl içerisinde birçok sportif organizasyona başarıyla imza atıyor. Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılan sportif tesisler büyük bir profesyonellikle işletiliyor. Tüm bunlar ciddi bir sportif istihdam alanın oluşmasına olanak sağlıyor. Ben, tüm bunlardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum" dedi.
Başkan Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik sonunda temsilcilerle hatıra fotoğrafı çekindi.
(SD-Y)

10.04.2017 14:25:47 TSI
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