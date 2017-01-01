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Belediye Meclisi Nisan Dönemi Toplantısını Yaptı



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Meclisi'nin Nisan ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemle ilgili 14 madde karara bağlandı. Belediye birimlerine ait 2016 yılı faaliyet raporlarının okunduğu toplantıda encümen ve komisyon üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Niğde Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Belediye birimlerinin faaliyetlerini içeren raporun okunup oy çokluğuyla tasvibinin yapıldığı toplantının açılış konuşmasını Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan yaptı. Kentin gelişiminde gözle görülür bir değişimin olduğunun altını çizen Başkan Akdoğan,'' Her yönüyle gelişen ve artık kabına sığmayan Niğde'mizdeki pozitif değişim Niğde Belediyesi olarak bizi gururlandırdığı gibi elbette daha çok hizmet, daha çok proje ve daha çok yatırım için tüm birimlerimizle daha çok çalışmamızın gerekliliğine de işaret ediyor'' dedi.

Belediye Başkanı Akdoğan, Niğde Belediyesi'nin borcu olmayan belediyeler arasında yer aldığını vurgulayarak,'' 2009 yılında 60 milyon TL borçla devraldığımız Niğde Belediyesi, hem borç ödeyip hem yatırım yaparak, bugün ülke genelinde borcu olmayan ve mali disiplinini sağlamış ender belediyeler arasında yer almaktadır. 2009 yılı öncesinde Adeta savaştan çıkmış bir hayalet kenti andıran Niğde'mizi 8 yıl içinde nasıl bölgesinin parlayan yıldızı haline getirmiş isek, 'Marka Kent' hedefine ulaşmak için de aynı kararlılıkla gece gündüz demeden daha çok çalışıp daha büyük proje ve yatırımları hayata geçireceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır'' şeklinde konuştu.

Yoklama ve bir önceki döneme ait toplantının tasvibinin ardından Şehir İmar Planı'yla ilgili İmar Komisyonu'ndan gelen 14 madde müzakere edilerek karara bağlandı. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifler görüşülerek bir sonraki komisyona havalesi yapıldı.

Belediye meclisinin Nisan ayı toplantısında başkanlık teklifi üzerine belediyenin norm kadrosunda Gelir Müdürlüğü'nün kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda denetim komisyon raporu tamamen okunarak meclis üyelerine yetki verildi. Bu arada bir sonraki dönem meclis toplantısının 5 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılması kararlaştırıldı.

(YE-AÖ-Y)



10.04.2017 14:25:55 TSI

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