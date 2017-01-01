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Erdoğan Polis Teşkilatı'nın 172 yılını kutladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümünü kutladı.

Milletvekili Erdoğan, kutlamasında "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Bir devletin asli görevlerinden birisi olan güvenlik teminini başarıyla gerçekleştiren polis teşkilatı, gece gündüz demeden ülkemizin her köşesinde görevini en iyi şekilde yapmaya devam etmektedir. Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir fedakarlık ve sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarımıza kolaylıklar diliyor, görevleri başında şehit olan polislerimizi şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(AK-SD-Y)



10.04.2017 14:26:23 TSI

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