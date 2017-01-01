YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mutlugiller'in dördüncü sayısı yola çıktı

Mutlugiller'in dördüncü sayısı yola çıktı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Çocuk Kulübü tarafından hazırlanan Mutlugiller öykü kitabının dördüncü sayısı çocuklar ile buluşmak için yola çıktı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın çocuklara mesajı ile başlayan öykü kitabında Zehra Nur Taşcan'ın yazdığı Serap Deliorman'ın çizimlerini yaptığı Mutlugiller yine heyecan ve macera dolu bir sayı ile çocukların karşısına çıkıyor.

Mutlugiller öykü kitabının bu sayısında Kemal Bey'in minik Ali ve Şirin, Hüsmen Dede, Kiraz Nine ve Sevgi Hanım'a barınaktan sahiplendiği kedi ile sürpriz yapması ve yaşanılanlar anlatılırken öykü kitabının dördüncü sayısı Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerinin adreslerine gönderildi.

5 bini aşkın üyesi bulunan Süleymanpaşa Çocuk Kulübünden yapılan açıklamada, Mutlugiller öykü kitabı adreslerine ulaşmayan üyelerin Ertuğrul Mahallesi Sefa Sokak 6 numaralı adresteki bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden kitaplarını ücretsiz olarak teslim alabileceği ifade edildi.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 14:26:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER