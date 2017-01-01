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Niğde Belediyesi'den Geri Dönüşümde örnek proje

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:19
Niğde Belediyesi'den Geri Dönüşümde örnek proje
Niğde Belediyesi'den Geri Dönüşümde örnek proje

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi cam şişeleri geri dönüşüme kazandırmak için şehrin 15 farklı noktasına cam kumbara yerleştirdi. Vatandaşlar cam atıkları bu kumbaralara atarak hem çevreyi kirletmemiş olacak hemde camlar dönüşümle tekrar işlev görecek.
Çevre temizliğine ve geri dönüşüme büyük önem veren Niğde Belediyesi vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölgeleri tespit ederek cam kumbara yerleştirdi. Şehir içinde 15 farklı noktaya konuşlandırılan kumbaralar sayesinde cam şişeler toplanarak geri dönüşümle tekrar hayata döndürülecek.
Daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir Niğde haline gelmesi için çalıştıklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan cam şişe kumbaralarının geri dönüşüm açısından büyük bir işlevi olduğunu vurguladı. Akdoğan, "Niğde Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda duyarlı olduğumuzu yaptığımız her çalışmamızda gösteriyoruz. Cam kumbara uygulamasındaki amacımız da çevre temizliğinin yanısıra cam şişeleri belirli noktalarda toplayarak tekrar ekonomiye kazandırmak. Bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye katkıda bulunacağız. Vatandaşımızın da kullanmadıkları tüm cam atıkları çöp konteynırlarına değil de bu kumbaralara atmalarını tavsiye ediyoruz. İhtiyaç halinde ve vatandaşımızın talebi doğrultusunda kumbaralarımızın sayısını da artıracağız" dedi.
Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sağlıklı geri dönüşüm olması için kentin 15 farklı noktasına cam kumbaralar yerleştirildi.
(YE-AÖ-Y)

10.04.2017 14:26:45 TSI
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