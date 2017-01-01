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İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı



NİĞDE (İHA) - Niğde'de bir inşaatta dengesini kaybederek düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Fertek Yolu üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki inşaat işçisi M.Ç. dengesini kaybetmesi sonucu 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulans ile Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altında bulunan yaralının durumunun ağır olduğu bildirilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(YE-AÖ-Y)



10.04.2017 14:27:11 TSI

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