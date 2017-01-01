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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne birincilik ödülü



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, Yılın En İyi Toplum Destekli Polislik Uygulamalarının seçimi kapsamında, 2016 yılında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün birincilikle ödüllendirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Kayserili hayırseverlerce finanse edilen ve 7 Bakanlık ile Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından imzalanan protokol ile tüm illerde Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Emniyet Müdürlükleri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerince projeler hazırlanması istenildiğini belirten Vali Kamçı, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğünce de 01 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında ÇOGEP kapsamında hazırlandığını belirtti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı "Tükenmez Kalemle Yazılan Düşler Projesi" kapsamında "Sıcak Yuvam, Trafikte eğitimli Çocuklar, Öğrencilerimiz Geleceğimiz, İpeksi Dokunuş il Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller, Pencerem Kapım Güvenli Yapım, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru olmayalım, Silah atmayalım yaşamları Karartmayalım, Kuruluştan Kurtuluşa, Bir Hayat Bir insan, Şehrimizi Tanıyoruz, Okuyan İnsan Başarır, Gençlerle sinemadayız, Potada Başlayan Dostluk, Sokaktan Madalyaya, Hayata Engel Yok, Engelleri Birlikte Aşalım, Hayallerime Uçuyorum" projelerini hayata geçirdiğini kaydeden Vali Kamçı, toplamda 36 bin 500 çocuk, genç ve ailelerine ulaşıldığını ifade etti.

2016 yılı içerisinde TDP Şube Müdürlüğünce yürütülen diğer faaliyetler ile ilgili olarak bil veren Vali Kamçı, "128 sorumluluk alanı huzur toplantısı, 460 bilgilendirme toplantısı, 43.059 bilgilendirme çalışması, 98 sosyal etkinlik, 103 katılım sağlanan özel gün, 87 bildirim, 573 suç mağduru ve destek ziyareti, 49 katılım sağlanan etkinlik, 423 taziye ziyareti, 179 sosyal yardım faaliyeti ile 29 kimlik sorgulaması ile ayrıca 63 e-postanın gereği yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

TDP Faaliyet ve projeleri kapsamında Kayseri genelinde toplam 102.439 materyal dağıtıldığını belirten Vali Kamçı, yapılan çalışmalar neticesinde 154 bin 678 kişiye ulaşıldığını ifade etti.

Yapılan bu çalışmalar sayesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulu toplantısında, 81 İl Emniyet Müdürlüğü içerisinden en iyi Toplum Destekli Polislik İl Uygulamasında birincilik ödülü alan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünü tebrik eden Vali Kamçı, başta İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

(AÖ-Y)



10.04.2017 14:30:06 TSI

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