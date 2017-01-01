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Sivas'ta polis şehitliğinde hüzünlü anma

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:23
Sivas'ta polis şehitliğinde hüzünlü anma
Sivas'ta polis şehitliğinde hüzünlü anma

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Sivas'ta Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıl dönümü dolayısıyla şehit polisler için anma programı düzenlendi.
Anma etkinlikleri kapsamında Sivas Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada görevleri başında şehit olan polis ve askerler için anma töreni düzenlendi. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sonrasında ise terörle mücadelede şehit olan asker ve polisler için Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra özel harekat polisleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı. Son olarak İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve diğer protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit ailelerinin de katıldığı anma programında duygulu anlar yaşandı.
Törene Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit yakınları katıldı.
(UY-Y-)

10.04.2017 14:31:17 TSI
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