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Bozüyük Tüketici Hakları Derneğinde genel kurul heyecanı



(Fotoğraflı)



İsmet CEP

BİLECİK (İHA) - Tüketici Hakları Derneği (THD) Bozüyük Şubesi 4. olağan genel kurulu dernek lokalinde yapıldı.

THD Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dernek lokalindeki kongrede kamu yararına çalışan bir dernek oldukları için üye kaydına önem vermediklerini belirterek, diğer dernekler gibi sadece üyesine hizmet eden değil, halkın tümünü üye olarak kabul edip hizmet etmek zorunda olan bir kuruluş olduklarını söyledi. Amaçlarının, bilinçli ve sorgulayan tüketici profili oluşturmak olduğunu vurgulayan Sabırlı, bu doğrultuda çalışmalarına devam edeceklerini ve tüketici sorunlarını çözmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından yapılan seçimde Canan Ateş, Hayrettin Sabırlı, Hasan Özkan, Dilek Kart, Mustafa Mete, Mustafa Özdemir ve Nazmiye Tuncer'den oluşan 7 kişilik yönetim kurulu belirlendi. Denetim kuruluna Mustafa Akış, Dursun Moga ve Funda Tekin Üneral seçilirken Ankara genel merkez delegeleri ise Atilla Yalın, Sebahattin Güven ve Nurdan Avcı oldu.

Yönetim kurulunun, önümüzdeki günlerde kendi içinde yapacağı toplantıda görev bölümü yapacağı bildirildi.

(İC-KÇ)



10.04.2017 14:32:08 TSI

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