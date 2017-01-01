YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çelikcan Yazar Taha Ün'ü gençlerle buluşturdu

Başkan Çelikcan Yazar Taha Ün'ü gençlerle buluşturdu

- Çelikcan: "Yeni nesil sürekli okuyarak araştırarak tarihini çok iyi bilmek durumundadır"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ile yakın tarihin karşılaştırmalı medya analizi "100 Yıllık Terane" isimli kitabın yazarı Taha Ün'ü Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisinde Adanalılar ile buluşturdu. Başkan Çelikcan, yaptığı açıklamada, gençlerin tarihi çok iyi bilmeleri ve yorumlamaları gerektiğini belirterek, "Tarih tekerrürden ibarettir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelişen olayları gençlerimiz iyi analiz etmelidirler. Anadolu topraklarında geçmişte hangi oyunlar oynanıyorsa şimdi ise aynı oyunlar değişik versiyonlarıyla sürüyor. Geleceğimizin teminatı olan ve gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan gençlerimiz bu oyunlara karşı her zaman hazır olmalıdırlarz. Yazar arkadaşımız Taha Ün bu olayları kitabında anlatmış" diye konuştu.



"İbret alırsak tarih tekerrür etmeyecek"

Özellikle yeni neslin tarihimizi çok iyi analiz etmesi gerektiğini belirten Çelikcan, "Su uyur ama düşman uyumaz. Taha Ün yaklaşık 100 yıllık medya tarihimizin üslubunu, takındığı tavrı bütün çıplaklığı ile gözler önüne seren bir yazarımız. Tarihte iz bırakmış olayları, kişileri, tartışmaları sayfalarına taşıdığı için yeni yetişen nesillerimiz için önem taşımaktadır. O yüzden yeni yetişen nesiller sürekli okuyarak araştırarak tarihini çok iyi bilmek durumundadır" şeklinde konuştu.

Yazar Taha Ün ise yaptığı konuşmada kendisine bu imkanı tanıdığı için Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan'a teşekkür etti. Türkiye'nin çok kritik bir süreçten geçtiğini belirten Taha Ün, "Dün olduğu gibi bugün de Batılı düşman devletler hep liderlerimizi hedef almışlardır. Sultan Abdulhamit Han döneminin düşmanları ile günümüzdeki düşmanlar yine aynı söylemle saldırmaktadırlar. O yüzden hepimizin uyanık olması lazım" dedi.

(ELF-Y)



10.04.2017 14:35:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER