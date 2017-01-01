Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu
(Fotoğraflı)
Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, jandarma Suriye'den Türkiye'ye getirilen 74 adet gümüş sikke, 4 adet metal yüzük ile 4 adet işlemeli taş ele geçirildi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde bir Suriyeliye ait ikamette yaptığı aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen 74 adet gümüş sikke, 4 adet metal yüzük ile 4 adet işlemeli taş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(MAD-SD-Y)
10.04.2017 14:35:39 TSI
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