YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ataç, pazarcılarla bir araya geldi

Başkan Ataç, pazarcılarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, düzenlenen dayanışma yemeğinde pazarcı esnafı ile bir araya geldi.

Altınsaray düğün salonunda organize edilen dayanışma yemeğine, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali Karaca, Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar odası Başkanı Mehmet Çiçek, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda pazarcı esnafı katıldı.

Dayanışma yemeğinde bir konuşma yapan Eskişehir Yaş Sebze Meyve Balıkçılar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, "Başkanımız her zaman pazarcı esnafının yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Pazarcı esnafının bir takım sorunları var. Bunları da en kısa zamanda çözeceğiz. Ben bu yemeği düzenleyen Başkanımız Ahmet Ataç'a bu yemeği düzenlediği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediye Başkanları pazarcı esnafının Ahi Babasıdır" diyen Türkiye Pazarcılar Odası Federasyon Başkanı Ali Karaca ise, "Pazarcı esnafı yapılan iyiliği hiçbir zaman unutmaz. Bizler belediyelerle hep iç içeyiz, pazarcı esnafın bütün sorunları bütün işleri yapılacak her şey Belediyelerde biter. Belediye Başkanları bizlerin Ahi babalarıdır. Bizler yaptığımız işi gururla ve zevkle yapıyoruz. Bizler yaptığımız işlerden az kazansak bile yaptığımız işin karşılığını inşallah gün gelecek herkes görecek. Ben bu yemeği düzenleyen Belediye Başkanımıza ve katılıp sağlayan pazarcı esnafına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pazarcı esnafının her zaman yanında olduğunu ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç ise, "Bizler Eskişehir'de belediye pazarcı arasındaki ilişkilerin en iyi şekilde gitmesine özen gösteriyoruz. Ben pazarcı esnafın sorunlarını yakinen bilen biriyim. Ben sizler olun veya diğer esnafımız olsun sizlerin hakkını yedirmem. Sizlerin nasıl kazandığını bilen biriyim. Pazar koşullarını yavaş yavaş düzeltmemiz gerekiyor. Eskişehir'de ne kadar market açılırsa açılsın pazarcının yeri ayrı benden sizlere bir tavsiye vatandaşla olan ilişkilerinizi iyi kurun ben her zaman sizlerin yanındayım. Kazancınız ve bereketiniz bol olsun" şeklinde konuştu.

(KÇ)



10.04.2017 14:36:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER