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Kastamonu'da polis haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'da düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtını çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, "Emniyet Teşkilatımızın 172'inci kuruluş yıl dönümünü kutlar, bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmet, gazi ve emeklilerimizi minnetle anar, halen görev yapan teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" dedi.

Düzenlenen törene bazı kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri, vatandaşlar ve emniyet çalışanları katıldı.

(Vİ-İÇ)



10.04.2017 14:36:29 TSI

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