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Esnaftan Erciyes A.Ş.'ye Teşekür



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KAYSERİ (İHA) - Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ESDER Başkanı Kemal Erçalık, şehrin ekonomisine katkılarından dolayı Erciyes A.Ş. Yön.Krl.Bşk. Dr.Murat Cahid Cıngı'ya esnaflar adına teşekkür plaketi verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile dünyanın önemli kış turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi sportif başarıların yanı sıra Kayseri ekonomisine de çok ciddi katkılar sağlamaya başladı.

Sezon boyunca Erciyes'e kayak için gelen yerli ve yabancı turistler, Dağ'da bulunan ticari işletmelerin yanı sıra şehir merkezindeki işletmelerde de alışveriş, yemek içme, hediyelik eşya, konaklama, kiralama gibi hizmetler yoluyla şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Pastırma, sucuk ve mantısıyla meşhur Kayseri'ye gelen kayakçılar artık şehir esnafının da yüzünü güldürüyor.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ESDER Başkanı Kemal Erçalık da yaptıkları çalışmalarla esnaf ve iş dünyasına sağladıkları katkı için Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr.Murat Cahid Cıngı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan ESDER Başkanı Kemal Erçalık, "Erciyes Kayak Merkezi kışın şehir ekonomisine can veriyor. Hem yurt içinden hem yurt dışından Erciyes'e gelen misafirler şehirde bulunan işletmelerden harcamalar yaparak esnafımıza ciddi katkılar sağlıyor; bu durum da bizi çok mutlu ediyor. Bunun için tüm esnaflarımız adına Size teşekkür ediyorum" dedi.

Nezaketlerinden dolayı Erçalık'a teşekkür eden Dr. Murat Cahid Cıngı da "Kayseri Büyükşehir Belediyemiz'in Erciyes Master Planı ile hedeflediği faydaların başında gelecek turistler vasıtasıyla şehrimizin ekonomik ve ticari hayatına katkı yapmak geliyordu. Artık bu yatırımın meyvelerini Kayseri olarak bir bir almaya başladık. Allah'a şükür 2012 yılında kurulduğumuzdan itibaren, özellikle de son 2 yıldır şehir ekonomisi Erciyes'ten çok ciddi oranda istifade etmeye başladı. Biliyorsunuz hem Dağ'da bulunan otellerimiz hem de şehir merkezinde bulunan otellerimiz kış mevsimini yüzde yüze yakın doluluk oranıyla geçirdi. Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen kayakseverler şehir merkezinde bulunan işletmelerden konaklama, kiralama, uçuş gibi hizmetler satın alıyor. Bunun yanında alışveriş yaparak hediyelik eşya, Kayseri'ye özgü mahalli lezzetler olan pastırma, sucuk, mantı, kete, börek gibi ürünler alarak yerel işletmelerimize katkı sağlıyor. Yaptığımız uluslararası organizasyonlar için gelen profesyoneller de müthiş alışveriş yapıyorlar. Erciyes Kayak Merkezi'nin şehrin ekonomisine bu denli katkı sağlaması bizi ziyadesi ile memnun ediyor ve Büyükşehir Belediyemiz'in yatırım ve desteklerinin boşa gitmediğini ifade ediyor" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ESDER Başkanı Kemal Erçalık Dr. Murat Cahid Cıngı'ya Kayseri esnafları adına teşekkür plaketi takdim etti.

(AÖ-Y)



10.04.2017 14:37:02 TSI

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