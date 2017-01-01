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10 Nisan Polis Haftası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:30
10 Nisan Polis Haftası
10 Nisan Polis Haftası

(Fotoğraflı)

Gökhan Murat Göktürk
VAN (İHA)  Van'ın Çatak ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası törenle kutlandı.
Hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Çatak İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan tarafından çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini konuşmanın ardından öğretmenevinde verilen kokteyle devam eden programa; Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Hacı Asım Akgül, Çatak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Umut Düzerdik, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, savcılar, hakimler, şehit yakınları, muhtarlar, kamu kurum amirleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan Kaymakam Hacı Asım Akgül, "Polis teşkilatımız, mesai kavramı tanımaksızın kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar sayesinde ise huzurlu ve güvenli bir şekilde rahatça yaşamımızı sağlamaktayız. Bizleri koruyan emniyet teşkilatımızın haftasını kutluyor, ülkemizde huzur, güven ortamının ve terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşerek aramızdan ayrılan emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı arz ediyor, halen görevleri başında olan tüm polislerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum" dedi.
Program, şehitler için Merkez Camii'nde mevlit okutulmasıyla son buldu.
(MSA-Y)

10.04.2017 14:38:40 TSI
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