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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Hastalar da rahat oy kullanabilecek

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:31
Hastalar da rahat oy kullanabilecek
Hastalar da rahat oy kullanabilecek

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da evde bakım hizmeti alan hastalar Manisa Halk Sağlığı tarafından yürütülecek çalışmayla 16 Nisan referandumunda oy kullanmaya gidebilecek.
Manisa Halk Sağlığı Müdürlüğü, evde bakım hizmeti alan hastaların 16 Nisan referandumunda oy kullanabilmeleri amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında ortopedik engeli bulunan, evde sağlık hizmetlerinden faydalanan ya da çeşitli sağlık sorunları nedeniyle sandığa gitmekte zorlanan hastalar ambulanslarla ya da evde bakım hizmet araçlarıyla evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara götürülecek. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Manisa Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım, "16 Nisan pazar günü yapılacak olan halk oylamasında ortopedik özürlülerin, evde sağlık hizmetinden faydalanan hastaların çeşitli sebeplerle, sağlık sebepleriyle sandığa gitmekte zorluk çeken hastalarımızın oy kullanma hakkını tekrar kazanabilmeleri adına, biz onlara Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yardımcı olacağız. 444 38 33 numaralı telefon mesai saatleri dahilinde aranıp bize kişi bilgileri verildiği takdirde, planlama yapacağız. Yapmış olduğumuz planlama doğrultusunda, o hastalarımızın ambulansla ya da evde sağlık araçlarıyla birlikte sandıkta oy kullanmalarını, sonrasında evlerini bırakılmaları sağlayacak çalışmalarımız başlamıştır. Bizim burada vatandaşlarımızdan isteğimiz şudur: Hastalarımızın yakınlarının ya da kendilerinin belirttiğim 444 38 33 numaralı telefonlara şu iki, üç gün içerisinde başvurarak isimlerini kaydettirmeleri gerekmektedir ki; biz bu planlamayı sağlıklı bir şekilde yapabilelim" dedi.
(AY-Y)

10.04.2017 14:38:51 TSI
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