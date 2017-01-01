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Levent Gültekin Süleymanpaşa'da "Türkiye'nin Geleceği"ni değerlendirdi



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TEKİRDAĞ (İHA) - Araştırmacı Gazeteci-Yazar Levent Gültekin Süleymanpaşa'da "Türkiye'nin Geleceği" konulu konferans verdi.

Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen konferansta, Şatafatlı Mağlubiyet isimli kitabın yazarı Gültekin, kendine has tarzı ile Türkiye'nin geleceğine ilişkin görüşlerini Süleymanpaşalılarla paylaştı. Muhalif tavrı ile dikkatleri üzerine çeken Levent Gültekin, "Türkiye'nin Geleceği" konulu söyleşide 18 maddelik Anayasa değişikliği halk oylaması üzerine değerlendirmelerde de bulundu. Bir internet portalında köşe yazarlığı yapan Levent Gültekin, Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği söyleşi programında Cumhuriyet tarihi boyunca iktidarda bulunanların toplumun farklı kesimlerini ötekileştirerek varlığını sürdürdüğünü öne sürdü. Toplumdaki kutuplaşmanın önüne geçmek için kendinden olmayanı düşman gören zihniyetten uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen Gültekin, konferans sonunda izleyicilerin sorularını da yanıtladı.

Gültekin'in konferansının ardından sahneye gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, Gültekin'e değerlendirmeleri için teşekkür etti. Yerelde ve ülke genelinde iktidar sahiplerinin hizmet için o makamlarda bulunduklarını unutmamaları gerektiğinin altını çizen Eşkinat, "Cumhuriyetimizin kendine has değerleri var. Bu değerlere dönebilirsek bir problem kalmaz. Yaşadığımız coğrafya insanlık adına değerler üretip batıda olmayan bu değerleri vaktinde batıya ihraç etmiş bir coğrafyadır. Bu coğrafyada yaşayan bizler birbirimizi anlamaya başlarsak hep birlikte Hayat Bayram Olsa şarkısındaki gibi bir ülkeyi var edebiliriz" diye konuştu.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 14:40:18 TSI

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