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Gebzeli anneler için yeni bir spor merkezi daha hizmete girdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:34
Gebzeli anneler için yeni bir spor merkezi daha hizmete girdi
Gebzeli anneler için yeni bir spor merkezi daha hizmete girdi

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi kapsamında Mustafapaşa Mahallesi'nde yeni bir spor merkezi daha açıldı.
Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, AK Parti İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.
Spor Merkezi açılışında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Büyükşehir Belediyesi olarak Gebze Belediyesi olarak, alt yapı üst yapı çalışmalarımız her zaman olduğu gibi devam ediyor. Ama asıl görevimiz ,bu hizmetlerin korunması ve sosyal kültürel hizmetler sunmak. Bugün burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz "Evden Okula Haydi Anneler Spora" spor merkezinin açılışını Mustafapaşa Mahallemi'zde gerçekleştiriyoruz. Gebze'mizde farklı mahallerde açtığımız bu merkezlerin sayısı yediye ulaştı inşallah bu sayıyı daha da artacak ve her mahallemizi kapsayacak. Spor hayatımızın her alanında oldukça önemli bir yere sahip ve hayatımızın her alanına sokmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Açılışta konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Türkiye'nin nüfusu yaklaşık olarak 80 milyon ve yapılan araştırmalara göre 20 milyon kişi obezite ile karşı karşıya. Ve Kocaeli'nde yapılan bir araştırmada nüfusun yüzde on ikisine obezite teşhisi konulduğunu üzülerek belirtiyorum. Hayat hareket ile başlar hareketin bittiği noktada ölüm gelir. Bu anlamda da hayatımızın her anını aktivitelerle sürdürmemiz gerekiyor. Sağlıklı insanların en önemli ortak özellikleri egzersiz yapması spor yapmasıdır. Bizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı yaşamı her alanda destekliyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini protokol üyeleri hep birlikte kesti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından merkezi gezen Başkanlar merkez hakkında Milli Sporcu Nagihan Malkoç'tan bilgi aldı. Açılış töreni hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.
(İÇ)

10.04.2017 14:41:43 TSI
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