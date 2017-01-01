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MHP Melikgazi 'Evet' kampanyasını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Teşkilatı referandum öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Evet kampanyasına destek veren parti teşkilatı partililerle ve vatandaşlarla mahalle toplantılarında bir araya geliyor.

İlçe Başkanı Ertuğrul Yücebaş, referandum çalışmaları kapsamında Mimarsinan bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yücebaş, "Türk ve Türkiye düşmanı yedi düvelin bitmeyen entrika ve hain hesaplarını bozmak için söz ve yetki Türk milletinindir. Ülkücüler Türk milletinden yanadır, Ülkücünün tavrı açık, tarafı Türk milletidir. Egemen olan millet, bizzat kendi kader ve geleceği hakkında karar verecektir. Milletimizin kararından kimsenin rahatsızlık duymaması gerekir." Dedi.

Yücebaş konuşmasında şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi, kaynağını beşbin yıllık Türk tarihinden alan, Harcı Türk-İslam ülküsü ile karılmış , yıkılmaz bir kalenin bu coğrafyadaki temsilcileridir.Ülkücü olmanın zor, Ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkümüzü sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bilen bir Türk milliyetçisi olarak Türklüğün bekası olmazsa olmazımızdır. Partimiz kurulduğundan bu yana nice badirelere uğradı ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, işbirlikçi niyet davasına ve ülküsüne inanmış biz ülkücüleri durduramadı, bundan sonra da durdurması mümkün değildir"

(AÖ-Y)



10.04.2017 14:42:20 TSI

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