Adana Havalimanı'nda 3 ayda 1 milyon 303 bin 28 yolcuya hizmet verildi
ADANA (İHA) - Adana Havalimanı'ndan yılın ilk üç ayında 1 milyon 303 bin 28 yolcunun hizmet aldığı bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) açıklanan 2017 Yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Mart ayında Adana Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 400 bin 168, dış hat yolcu trafiği 50 bin 266, toplamda ise yüzde 1 artışla 450 bin 434 oldu.
2017 yılı Mart ayında Adana Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 3 bin 525 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 803 olmak üzere toplam uçak trafiği 4 bin 328'e ulaştı.
2017 yılı Mart ayında Adana Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 3 bin 303 ton olarak gerçekleşti.
2017 yılı Mart sonu gerçekleşmelerine göre, Adana Havalimanı'ndan 1 milyon 303 bin 28 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 11 bin 660'ya, yük trafiği ise 10 bin 642 tona ulaştı.
(ADN-Y)
10.04.2017 14:43:46 TSI
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