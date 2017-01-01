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Huysuz Alanya'yı kahkahaya boğdu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatrosu (AŞT) bu sezon kapalı gişe oynayan 'Huysuz' adlı oyunu Alanyalılarla buluşturdu.

AŞT ilçeleri tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. Sezon içinde kapalı gişe oynadığı oyunları ilçelerdeki sanatseverlerin beğenisine sunan AŞT'nin son durağı Alanya oldu. AŞT oyuncuları, bu sezonun en çok ilgi gören oyunlarından 'Huysuz'u Alanyalılar için sahneledi. Yönetmenliğini Engin Alkan'nın yaptığı ve Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.



Salonda kahkahalar yükseldi

Fransız yazar Moliere'nin üç eserinden Engin Alkan'ın sahneye uyarlayıp yönettiği 'Huysuz' esprileri, müzikleri ile keyifli ve neşeli dakikalar yaşattı ve salonu kahkahaya boğdu. Aşk, entrika, kahkaha, kumpas ve şamatanın bir arada sahnelendiği oyun izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Alanya izleyicisi oyuncuları ayakta alkışladı.



Turnelerimiz sürecek

Moliere'in Zoraki Nikah, Cimri, Hastalık Hastası, George Dandin ve Teodor Kasap oyunlarının bir derlemesi olan Huysuz, Alanyalılardan tam not aldı. Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in büyük önem verdiği ilçe turneleri ile tüm Antalyalıları tiyatroyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.

(SÇ-SÇ-Y)



10.04.2017 14:45:02 TSI

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