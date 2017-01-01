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Başkan Çerçioğlu, Çanakkale Müzesini Karacasu'da açtı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da yoğun ilgi gören Çanakkale 1915 savaş malzemeleri müze sergisini ilçelerde de açmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, Karacasu halkını Çanakkale sergisiyle buluşturdu.



Karacasu Belediyesi düğün salonunda açılan sergiye, CHP İl Başkanı Bayram İnci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Başkan Çerçioğlu, Çanakkale ruhunu Aydın il genelinde yasatacaklarını belirterek Karacasu halkını ve tüm öğrencileri Çanakkale 1915 savaş malzemeleri müze sergisine davet etti.



Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ise Çanakkale müze sergisini Karacasu'ya getiren Başkan Çerçioğlu'na Karacasu halkı adına teşekkür etti. Açılışın ardından Başkan Çerçioğlu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler anısına gerçekleştiren hayır çadırında elleriyle vatandaşlara pilav dağıttı. Daha sonra Topuklu Efe Karacasu pazarını gezerek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.



Kültür Merkezi İnşaatını İnceledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Pazar gezmesinin ardından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan, yöresel kent dokusuna uygun olarak Ağustos ayında tamamlanması planlanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu Kültür merkezi inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

(MB-Y)



10.04.2017 14:49:05 TSI

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