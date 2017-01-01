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Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:44
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
- Vali Dağlı "Çürük elmaları temizledik"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıl dönümünde şehit yakınları ve gaziler için yemek düzenlendi. Yemekte konuşan Vali Zülkif Dağlı emniyet teşkilatının içerisindeki çürük elmaların temizlendiğini söyledi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle Yenikent Polis Karakolunda düzenlenen yemeğe Vali Zülkif Dağlı şehit yakınları, gaziler ve polis teşkilatı mensupları ile eşleri katıldı.
Dağlı "Emniyet mensuplarının içinde ki çürük elmalar temizlendi"
Türk Polis Teşkilatının 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından temizlendiğini ifade eden Vali Zülkif Dağlı, "Bugün hep birlikte bu güzel ortamda polis haftamızı polis günümüzü kutluyoruz. Kutlu olsun. Artık emniyet personelimiz, daha dinamik kötü niyetlilerden arındırılmış daha iyi niyetli kişilerle arkadaşlarımızla yoluna kararla kaldığı yerden daha heyecanlı devam ediyor. Biz ağırlıklarımızı aldık. Emniyet mensuplarının içinde ki çürük elmalar temizlendi. Yoluna daha hızlı bir şekilde koşuyoruz. Düzce emniyet müdürlüğümüzde bu hızlılıktan kendisine düşen payı aldı. Son günlerde yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Çalışmalar basına da yansıyor. Özellikle uyuşturucu ile mücadele ve diğer konularda emniyet müdürlüğümüz bizde buradayız ve çalışmalara devam ediyoruz diye kendisini gösteriyor. Düzce Valisi olarak Düzce halkı adına teşekkür ediyorum. Şehit aileleri ve yakınları sizlerin bizim başımız üzerine yeri var. Sizlerle zaman zaman bir araya geleceğiz. Sizler şehitlerimizin emanetlerisiniz. Gazilerimiz ile birlikte bir araya geliyoruz. Hayat devam ediyor. Ülkemiz ve varlığımız için mücadele edeceğiz. Etrafımız ateş çemberi ile donanmış şekilde. Suriye'de ve Irak'ta olanlar belli. Bu ortamda birbirimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor" dedi.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, şanlı al bayrağın gölgesinde olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Kanun ve nizamlara uygun, milletimizin her bir ferdinin yanında olmaktan onur duyuyoruz. Aksine davranan, kanun tanımaz, kutsal tanımaz her bir kişinin de devlet vakuruna yakışır, hukuk çerçevesinde korkulu rüyası olmaktan da geri durmayacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Millet ve devlet uğruna en değerli varlıkları olan canlarını, gözlerini bile kırpmadan feda ederek, şehit olan, gazi olan evlatlarımızın bizlere emanet ettiği vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi temin etmek, bizlerin hem görevi hem de namus borcudur. Milletimizin birlik ve dirliğine, huzur ve güvenliğine uzanan her türlü hain ve düşman eli, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kırılacaktır. Bu kutsal görev esnasında canımız, kanımız bu aziz millete feda olsun, şanlı al bayrağa helal olsun. Bir toplantı esnasında bir kamu görevlisi Sayın Valimize son yaşanan olaylardan ötürü kurumlarda 'Adam kalmadı' diyor. Valimiz ise 'Olur mu öyle şey, şimdi adamlar kaldı' diyerek uyarıda bulunuyor. Sayın Valimiz ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizde bugün emniyet teşkilatı olarak şuanda salonda bulunan mesai arkadaşlarım ve görev başında bulunan adamlarla görev yapıyoruz. Sizlerin huzurunda devletimizin ve milletimizin yanında saf tutan, ettiği yemine sağdık kalan bu adamları tebrik ediyor. Her birinin alınlarından öpüyor, muhabbetle onları kucaklıyorum. Onları emziren, yetiştiren ve bugünlere getiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.
Deniz, "Devlete karşı gelenlerin karşısında olacağız"
İl Emniyet Müdürü Deniz, devlete karşı gelenlerin her daim karşısında olacaklarını ve bedel ödeteceklerini ifade ederek "Şundan emin olunuz ki bütün hainlerin, akıllarını ve ruhlarını kiraya verenlerin, insan müsveddesi yaratıkların, en korktuğu ve istemediği şey devlet ve millet kaynaşmasıdır. Bizler bir ve beraber oldukça onlar kudurmaya ve öfkelenmeye devam edeceklerdir. Bizler de onlara inat bu birlikteliğimizi sürdürerek devrilmez ve yıkılmaz bir millet olduğumuzu dosta, düşmana göstermeye, al bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Dost ve düşman herkes bilmelidir ki, ister devletle bilek güreşi tutma küstahlığı, isterse toplumun huzur ve güvenini tehdit etmeye çalışan suç örgütleri olsun, her zaman kaybetti ve kaybetmeye devam edecektir. Bu cüreti aklından geçirmeye çalışanlar var ise onlarda ödeyecekleri bedelin hesabını mutlaka yapmalıdır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yemek yenildi.
(AY)

10.04.2017 14:52:07 TSI
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