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Çukurova Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:46
Çukurova Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı
Çukurova Belediye Meclisi'nde seçim heyecanı
- Görev süreleri dolan encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı
- Başkan Çetin: "Demokratik ortamda bir seçim oldu"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Meclisi'nin Nisan ayı oturumunda, görev süreleri dolan encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
Çukurova Belediye Meclisi Nisan ayı oturumu Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda, ilk olarak 21 komisyonun üye seçimi oylandı. Açık oylamayla yapılan seçimde, açıklanan liste oybirliği ile kabul edildi.
Seçim sonucuna göre, komisyonlar şu isimlerden oluştu:
"İmar Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Nuray Yılmaz, Mehmet Esendemir, Ahmet Sabih Delibalta, Mehmet Saygın
Kanunlar Komisyonu: Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Yıleri, Hacı Hüseyin Kılınç, Hasan Batur Eroğlu, Cumali Orçun Sarıgül
Gençlik Spor Komisyonu: Mehmet Yıleri, Kasım Üre, Kadir Karakuş, İsmail Hakkı Gözübatık, Cumali Akkuş
Kültür ve Sanat Komisyonu: Kadir Karakuş, Nuray Yılmaz, İsmail Özgen, Tarık Kılıçarslan, Cumali Akkuş
Tarife Komisyonu: Kadir Karakuş, Mustafa Karakuş, Saim İnce, Tayfun Altaş, Mehmet Saygın
Tüketiciyi Koruma Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Serdar Seyhan, Çiğdem Eren, Tarık Kılıçarslan, Ali Cengiz Taşçı
Hesap İnceleme Komisyonu: İsmail Özgen, Vahap Çolak, Seyhan Şekeröz, Süleyman Buldur, Aslı Çelik
İnsan Hakları Komisyonu: Nuray Yılmaz, Mehmet Müftüoğlu, Fatma Arguz, Nazım Aldırmaz, Aslı Çelik
Sosyal Hizmetler Komisyonu: Mustafa Selek, Kasım Üre, Gülten Baydemir, Cumali Bülent Gürışık, Cumali Orçun Sarıgül
Turizm Komisyonu: Nazlı Pınar Ünlü, Seyhan Şekeröz, Serdar Seyhan, Ayça Katlav, Cumali Orçun Sarıgül
Emlak Komisyonu: Abeydullah Kolcu, Kasım Üre, Çiğdem Eren, Cumali Bülent Gürışık, Cumali Akkuş
Plan Bütçe Komisyonu: Vahap Çolak, Seyhan Şekeröz, İsmail Özgen, Süleyman Buldur, Cumali Orçun Sarıgül
Çevre Komisyonu: Saim İnce, Nazlı Pınar Ünlü, Fatma Arguz, Nazım Aldırmaz, Cumali Akkuş
Eğitim Komisyonuna: Mehmet Yıleri, Gülten Baydemir Çiğdem Eren, Tayfun Altaş, Aslı Çelik
Ulaşım Komisyonu: Mustafa Karakuş, Mustafa Selek, Hüsnü Karadeli, Hasan Batur Eroğlu, Cengiz Taşçı
Sağlık Komisyonu: Mustafa Selek, Mehmet Esendemir, Nazlı Pınar Ünlü, Halil Mehmet Gökoğlu, Cumali Akkuş
Halkla İlişkiler Komisyonu: Mehmet Yıleri, Hüsnü Karadeli, Hacı Hüseyin Kılınç, İsa Tuzcu, Mehmet Saygın
AB Dış İlişkiler Komisyonu: Vahap Çolak, Seyhan Şekeröz, Gülten Baydemir, İsa Tuzcu, Ali Cengiz Taşçı
Deprem ve Afet Komisyonu: Kasım Üre, Mehmet Esendemir, Hüsnü Karadeli, Halil Mehmet Gökoğlu, Ali Cengiz Taşçı
Kentsel Dönüşüm ve Değişim Komisyonu: Mustafa Karakuş, Saim İnce, Hacı Hüseyin Kılınç, İsmail Hakkı Gözübatık, Ali Cengiz Taşçı
Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu: Nuray Yılmaz, Mehmet Müftüoğlu, Fatma Arguz, Ayça Katlav, Aslı Çelik."
Encümen üye seçimi ise kapalı oylama usulü ile yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, encümen üyeliklerine bir yıllığına Kadir Karakuş, Gülten Baydemir, Tayfun Altaş seçildi.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, seçimler sonucunda yaptığı değerlendirmede, "Seçim sonuçları meclisimize hayırlı olsun. Gerçekleştirdiğimiz bu mini demokrasi şöleni sonrasında, tüm arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.
(ELF-Y)

10.04.2017 14:53:51 TSI
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