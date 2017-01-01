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Başkan Albayrak'ın 10 Nisan Polis Günü mesajı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. Yıl dönümü ve Polis Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Albayrak, mesajında Türkiye'nin en köklü ve en temel kurumlarından biri olan Polis Teşkilatı'nın 172 yıldır, vatandaşların asayişinin, huzurunun, mal ve can güvenliğinin sağlanması, insan hak ve özgürlüklerini koruması ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti. Albayrak, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve geleceği için büyük bir özveri ve gayretle çalışan Polis Teşkilatımız gücünü halktan ve kanunlardan alarak, toplumumuzun güvenini ve takdirini kazanmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin huzur ve güvenliği için görevlerini kahramanca yerine getirirken hayatını kaybeden şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, tüm Polis Teşkilatı'mızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

(YG-MEF-Y)



10.04.2017 14:54:06 TSI

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