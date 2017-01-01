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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:47
Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde
Yeşilyurt Belediyespor'da olağanüstü kongre gündemde

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta sezonu 2.sırada tamamlayarak, sezon başı konulan şampiyonluk hedefine ulaşamayan Yeşilyurt Belediyespor'da ağızları bıçak açmazken, kulüpte kapsamlı bir revizyonun kapıda olduğu belirtildi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla, transfere astronomik rakamlar harcayarak giren ancak buna rağmen hedefi yakalayamayan mavi beyazlı ekipte, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yönetimde kapsamlı bir değişiklik için önümüzdeki günlerde düğmeye basacağı bildirildi. Malatya'ya bir pilot takım kazandırma noktasında 2 sezondur büyük emek ve maliyet harcanan kulüpte önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre kararı alınacağı ve yeni bir yönetimin belirleneceği öğrenildi. Malatya ekibinde başkanlık için adı geçen ismin ise mevcut yönetimde başkan vekilliği yapan Şahin Özer olduğu iddia ediliyor.
Özer, daha önce TFF 1.Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un da yönetim kurulunda görev almıştı.
(MT-SD-Y)

10.04.2017 14:54:49 TSI
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