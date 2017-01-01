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Silopi'de Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Kutlu Doğum etkinliği düzenlendi.

Silopi Şehir Stadı'nda yapılan programa Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Şırnak İl Başkanı Abdullah Kılıç, Silopi İlçe Başkanı Salih Gök, bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, Cizre Botan İlahi Grubu tarafından okunan mevlit ile devam etti.

Programın sonunda Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından ülke genelinde yapılan Kutlu Doğum Siyer Sınavı'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

(AYZ-MP-Y)



10.04.2017 14:57:59 TSI

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