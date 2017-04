YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü

IĞDIR (İHA) - Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü ve polis haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik yayınladığı mesajında, "Kuruluşundan bu güne kadar, şerefli mazimiz ve yüce milletimizden aldığımız güçle, Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için, suç ve suçlulara karşı özveriyle sürdürdüğümüz amansız mücadelemizde, her rütbe ve kademede görev yapan çalışma arkadaşlarımla, Türkiye Cumhuriyetinin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıl dönümünü siz değerli Iğdır'lılar ile birlikte kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını paylaşmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Bilindiği üzere tarihi şan ve şerefle dolu Polis Teşkilatımızın mensupları olarak bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" dediği sözün ışığında, Devletimizin ve Milletimizin bizlere tevdi ettiği görev ve sorumlulukları, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, mesai mefhumu gözetmeden yerine getirirken, öncelikle hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygıyı her koşulda gözeterek, çağdaş ve demokratik değerlere bağlı bir şekilde, insanımızın mutluluğunu ve huzurunun teminini şiar edindik. Devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan her türlü tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kutsal bir vazife bilen anlayışımızla, daima güler yüzlü ve hoşgörülü olmak ilkesiyle hizmetinizdeyiz" dedi.

