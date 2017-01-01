10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İrfan Yurdu öğrencilerinden Suriyelilere sıcak yemek ikramı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:56
İrfan Yurdu öğrencilerinden Suriyelilere sıcak yemek ikramı
İrfan Yurdu öğrencilerinden Suriyelilere sıcak yemek ikramı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİDER) ile Hicret Vakfı, Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Suriyelilere günlük 3 çeşit yemekle akşam yemeği ihtiyacını karşılıyor.
Hicret Vakfı Başkanı Osman Gezgin, Suriyelilerin akşam yemeklerini karşıladıklarını ifade ederek, Suriyelilerin sıkıntılarına ortak olduklarını söyledi.
Suriyeli misafirlere kendi elleriyle yemek ikram eden İYİDER'e ait İrfan Yurdunda kalan öğrencilerden M.Fatih Çelik, İyi-Der ve İrfan Yurdu olarak misafirleri aç bırakmayacaklarını ifade etti.
"Biz bölgede din, dil, ırk, renk, mezhebi ne olursa olsun bütün insanların barış içinde yaşamasını diliyoruz" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli misafirlerin geldikleri 2012 yılından beri günlük akşam yemeği ihtiyaçlarını İYİDER ile Hicret Vakfı, karşılıyor. Bende Suriyeli misafirlerimizle birlikte burada yemek yedim. Yemeğimiz gayet güzel. Bundan sonrasında da bu yemek ikramımız devam edecektir. İnsanlarımıza hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Gönüllü olarak buradayız. Temennimiz bu insanların evlerine, sıcak yuvalarına kavuşmaları ve bölgemizde barışın hakim olmasıdır" dedi.
(MAD-OE-Y)

10.04.2017 15:03:42 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılayından Suriyelilere yardım
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN SURİYELİLERE YARDIM
Jandarma'dan kaçakçılık operasyonu
YEREL

JANDARMA'DAN KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Yıldızlarda Hentbolun şampiyonları belli oldu
YEREL

YILDIZLARDA HENTBOLUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU
Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
YEREL

KİLİS'TE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Kilis'te Balık satışlarında son haftaya girildi
YEREL

KİLİS'TE BALIK SATIŞLARINDA SON HAFTAYA GİRİLDİ
Öğrencilere Hokkabaz ile Palyaço konulu tiyatro gösterileri düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLERE HOKKABAZ İLE PALYAÇO KONULU TİYATRO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ
Başkan Kara'dan Polis Haftası kutlaması
YEREL

BAŞKAN KARA'DAN POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Kilis'te şehit polisler için mevlit okutuldu
YEREL

KİLİS'TE ŞEHİT POLİSLER İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Genel Müdür Kurt Belediye Başkanı Kara'yı ziyaret etti
YEREL

GENEL MÜDÜR KURT BELEDİYE BAŞKANI KARA'YI ZİYARET ETTİ
Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
YEREL

KİLİS'TE KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 2 ÖLÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
ŞİPŞAK

NUSRET'İN BU FOTOĞRAFA YAPTIĞI YORUM OLAY OLDU

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Kulağından dev böcek çıkardılar!