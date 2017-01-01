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İrfan Yurdu öğrencilerinden Suriyelilere sıcak yemek ikramı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - İlim Yardımlaşma ve İrfan Derneği (İYİDER) ile Hicret Vakfı, Suriye'den kaçarak Kilis'e yerleşen Suriyelilere günlük 3 çeşit yemekle akşam yemeği ihtiyacını karşılıyor.

Hicret Vakfı Başkanı Osman Gezgin, Suriyelilerin akşam yemeklerini karşıladıklarını ifade ederek, Suriyelilerin sıkıntılarına ortak olduklarını söyledi.

Suriyeli misafirlere kendi elleriyle yemek ikram eden İYİDER'e ait İrfan Yurdunda kalan öğrencilerden M.Fatih Çelik, İyi-Der ve İrfan Yurdu olarak misafirleri aç bırakmayacaklarını ifade etti.

"Biz bölgede din, dil, ırk, renk, mezhebi ne olursa olsun bütün insanların barış içinde yaşamasını diliyoruz" diyen Çelik, şunları kaydetti: "Suriye'de çıkan iç savaştan kaçarak ülkemize gelen Suriyeli misafirlerin geldikleri 2012 yılından beri günlük akşam yemeği ihtiyaçlarını İYİDER ile Hicret Vakfı, karşılıyor. Bende Suriyeli misafirlerimizle birlikte burada yemek yedim. Yemeğimiz gayet güzel. Bundan sonrasında da bu yemek ikramımız devam edecektir. İnsanlarımıza hizmet ettiğimiz için mutluyuz. Gönüllü olarak buradayız. Temennimiz bu insanların evlerine, sıcak yuvalarına kavuşmaları ve bölgemizde barışın hakim olmasıdır" dedi.

(MAD-OE-Y)



10.04.2017 15:03:42 TSI

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