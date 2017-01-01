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Hakkarili öğrencilerden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Hakkari'de duyarlı hayvan sever öğrencilerle buluştu.

Cengiz Topel Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir davranışa imza attı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sokak hayvanlarına yönelik gösterdikleri duyarlı davranışa karşı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi bir grup, Cengiz Topel Ortaokulunu ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Yapılan projenin örnek bir davranış olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü ve HAYTAP heyeti, öğrencilerle bir süre sohbet edip daha sonra kendilerine çeşitli hediyeler dağıttı.

(FT-MSA-Y)



10.04.2017 15:03:43 TSI

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