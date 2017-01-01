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Bursa'da 10 Nisan Polis Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Abdullah Çibir

BURSA (İHA) - Polis teşkilatının 172. yıldönümü Bursa'da törenle kutlandı.

10 Nisan Polis Haftası, İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen törende polis memurları ve kurum müdürleri bir araya geldi. Meslektaşlarının haftasını kutlayan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı hepsini tek tek tebrik etti. Yıldız, "Kuruluş yıldönümümüz teşkilatımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Emniyet teşkilatı 172 yıldır milletimize hizmet için kararlılıkla devam etmektedir. Teşkilatımız adına hizmet yaparken şehit olan bütün meslektaşlarımı rahmet ve minnetle anıyorum. Emniyet teşkilatı her türlü terör ile mücadelede elinden geleni yapmaktadır. En son olarak 15 Temmuz darbe girişimindeki FETÖ terör örgütünün kalkışmasını milletimizin desteği ile öz veriyle görevi yerine getirmiştir" dedi.

(MŞ)



10.04.2017 15:03:49 TSI

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