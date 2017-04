YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydemir Koşapınarlıların konuğuydu

Aydemir Koşapınarlıların konuğuydu

- Aydemir: 16 Nisan milli irade bayramı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 16 Nisan'ın Güçlü Türkiye niyetinde buluşanlar, Türkiye'nin istikrar ve güven ortamını sürdürmesinde 'Evet' kararı taşıyanlar için Bayram günü olacağını belirterek, '16 Nisan demokrasimiz için Milli İrade Bayramı'dır.' dedi.

AYDEMİR KOŞAPINARLILARIN KONUĞU OLDU

Aşkale Koşapınar Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin konuğu olan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı. Geniş katılımlı istişare toplantısında ülkenin gelişme ve büyümesi adına öncelikleri paylaşan Milletvekili Aydemir, Dernek Başkanı Haydar Unus ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Milletvekili Aydemir, Koşapınarlıların 'Tüm kalbimizle Evet' duruşu sergilediklerini, kendilerine minnettar olduklarını kaydetti.

MİLLİ İRADE DÜŞMANLARINI TARİHİN OKYANUSLARINA GÖMERİZ

İçeride ve dışarıda, bazı kesimlerin milli iradenin Anayasa değişikliği beklenti ve talebini karartmaya, gölgelemeye kalkıştığını, milli iradeyi ötekileştirenlerin, halkın kendi geleceğine kendisinin karar vermesine tahammül gösteremediklerine değinen Milletvekili Aydemir, CHP Konya milletvekilinin '16 Nisan'da evet verenleri İzmir'den denize dökecekleri' şeklindeki sözlerinin hezeyan olduğunu kaydetti. Aydemir, 'Biz bu yüce milletin hiç bir ferdini denize dökmeyiz, milletimizin her ferdi bizim için azizdir, ama, bu millete kefen biçmeye çalışan hainleri, bölücüleri, darbecileri, vesayet şakşakçılarını, milli irade düşmanlarını tarihin okyanuslarına gömeriz.' ifadesini kullandı.

MİLLİ İRADE DİRAYETİ VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin milli irade dirayetini ifade eden bir yaklaşım olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, yönetime efektif bir üslup kazandıracak olan sistemin, yönetimde istikrar, ekonomide güven ortamı sağlayacağı gibi küresel boyutta Türkiye için bir sıçrama ve lider ülke konumuna kavuşması için tarihi bir adım olduğunu belirtti.

'BİZ GENÇLERİMİZİN İRFANINDAN EMİNİZ'

Anayasa değişikliği paketinde milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla temsilde adalet ilkesinin de hayat kazanacağının altını çizen Milletvekili Aydemir, 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı getirilmesiyle de temsil tabanının genişleyeceği, toplumun her kesimine temsil fırsatı getirileceğini söyledi. Aydemir, 'Biz gençlerimize güveniyoruz. 18 yaşındaki gençlerimizin seçilme hakkı karşısında muhalefet edenler gençlere güvensizliklerini beyan ediyorlar. Biz Asımın nesli diye tarif ettiğimiz gençlerimizin basiretlerine, irfanlarına ve yüreklerine geleceğimizi teslim ediyoruz.' dedi.

SANDIĞA GİDİN ÇAĞRISI

16 Nisan'da herkesin ve her kesimin mutlaka sandığa giderek iradesini ortaya koyması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm vatandaşlarıma diyorum ki, 'Aman sandıkları ihmal etmeyin. Sandıklara gidin oyunuzu mutlaka kullanın. Böylece demokratik haklarınızı sonuna kadar kullanmanın da mutluluğunu yaşayın. 16 Nisan akşamı da 'Bu bayramda benim de hakkım var. Bu bayramı biz birlikte bayram yaptık' diyelim. Telefonlarla da dost, ahbap herkesi arayalım, onları da teşvik edelim. Bir olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. 16 Nisan'ı bayram kılalım." çağrısını paylaştı.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 15:04:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER