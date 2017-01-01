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Milletvekili Tayyar Gaziantep'in son anketini açıkladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:58
Milletvekili Tayyar Gaziantep'in son anketini açıkladı
Milletvekili Tayyar Gaziantep'in son anketini açıkladı

(Fotoğraflı)

Lider Olgun
GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir radyo programında Gaziantep'in son ankete göre oy oranını açıkladı. Tayyar, Gaziantep'in oy oranının yüzde 67 evet olduğunu söyledi.
Referanduma destek kapsamında çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir radyo programında gündemi değerlendirdi. Son anketlerin oranını açıklayan Milletvekili Tayyar, Suriyelilere yönelik iddialara cevap verdi.
"Gaziantep'te Evet oranı yüzde 67"
Ellerindeki son ankete göre oy oranını açıklayan Tayyar, "Bizim en son Gaziantep için yaptığımız ankette 4- 5 gün önce yaptırdığımız ankette Gaziantep'teki evet oyları yüzde 67'ye ulaştı. 15 gün önce yüzde 65 civarındaydı. Düzenli bir şekilde aşağıdan yukarıya doğru giden bir seyir var. Bizim hedefimiz yüzde 70 yakalamak. Gaziantep'te yüzde 70 yakalamak Türkiye'de yüzde 60 yakalamaktır. Bunu başarabilirsek hakikaten hem Türkiye içindeki şer odaklarını, hem Türkiyeyi kuşatan haçlı zihniyetine iyi bir cevap olur. 1 ay önceki kafa karışıklığı ortadan kalktı. Halk, Hayır kampanyasını yürütenlerin yalanlarını daha iyi kavradı, daha iyi anladı. Hızlı bir şekilde evete yönelmeye başladı ve karasız sayısı da hızlı bir şekilde azalmaya başladı" dedi.
Suriyeli iddiası
Suriyelilere maaş bağlandığı iddiasını sert bir dille eleştiren Tayyar, "Türkiye'nin hiçbir yerinde Gaziantep'te dahil hiçbir Suriyeliye maaş bağlanmış değildir. Eğer ki bir kişi örnek getirsin bana 1400 TL lafını söyleyenler için söylüyorum. Namus sözüdür 24 saat içinde milletvekilliğini bırakır ülkeyi terk ederim. kesinlikle bu doğru değildir, Külliyen yalandır. Sadece kampta kalan 35 bin Suriyeliye 100 TL yardım yapılmaktadır oda nakit verilmez bir karta yükleme yapılır, kart dağıtılır bunlara o kartla kampta kurulmuş marketlerden günlük ihtiyaçlarını karşılarlar. Dışarıda kalan Gaziantep'te yaklaşık 350 bin Suriyeli var. Bunlara ise hiçbir şekilde yardım söz konusu değildir. Sınavsız üniversiteye geçiş asla mümkün değil ve külleyen yalandır. Yabancı öğrenci kontenjanından diğer ülke öğrencilerine tanınan haklar çerçevesinde Suriye'de üniversite okuyan ve Türkiye'de yatay geçiş hakkını kullanan toplam 500 civarında öğrenci vardır. Onlarda Somali'den, Nijerya'dan, sudan'dan başka ülkelerden öğrenci geliyor. Suriye'de ki üniversiteden de gelen öğrenciler var, bunların toplam sayısı 16 bindir. Bu 16 binin içinden Suriyeli sayısı ise 500'dür. Suriyelilerin üniversiteye sınavsız geçiş yapmaları kesinlikle mümkün değildir. Yine kredi yurtlar kurumu genel müdürlüğünden nasıl ki bizim öğrencilere 425 lira kredi veriliyorsa herkes bu krediden yararlanıyor. Sivil toplum kuruluşları yardım ediyor olabilir. Devlet burada kendi yurttaşlarını vatandaşlarını dışlayarak, Suriyelilere fark bir muamele uygulaması mümkün değildir. ama ben görüyorum ki referandum la ilgili söyleyecek sözü kalmayanlar Suriyeli yalanı üzerinden hayır oyu devşirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.
Fırat kalkanı operasyonu
Fırat kalkanı operasyonunun kazançları hakkında bilgiler veren Tayyar, "Bir güvenli bölge oluşturmak Suriye'de yaşanan hadiseler bizim oluşturduğumuz hadiseler değildir. Biz buna kayıtsız kalamazdık. Bir yol ayrımındaydık, ya sınırlarımızı tamamen kapatacaktık, girenleri biz öldürecektik, kalanları da rejim öldürecekti, yada çocuk çoluk kadın ensar toplum olarak o insanlara yardım edecektik. Biz savaşmayan kaçan Suriyelilerin topraklarını bırakarak onlarla teslim etmek için değil, biz orada kendi güvenliğimizi sağlamak için varız. Fırat kalkanı operasyonu yaptık El Baba kadar girdik. Sınırımızda DEAŞ diye bir terör örgütü kalmadı. Karkamış'tan giriyorlardı, kilise her gün füze düşüyordu, Kilisli hemşehrilerimiz şehit oldu. artık Gaziantep'te, İstanbul'da DEAŞ canlı bomba eylemi yapabiliyor mu, neredeyse bitme noktasına geldi. Demek ki biz kendi huzurumuz için oradayız" ifadelerine yer verdi.
(LO-OE-Y)

10.04.2017 15:05:53 TSI
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