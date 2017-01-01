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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 14:58
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü
Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - Malatya'da, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla bir tören düzenlendi.
Malatya Şehitliğinde düzenlenen törene Malatya Vali Yardımcısı Miktat Alan, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (PMYO) Müdürü Faruk Nalçacı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk ve şehit aileleri katıldı. Protokolün anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende şehitler için Saygı duruşu yapılarak istiklal marşı okundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Anı Defterini imzalayan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Sizler, maddi ve manevi değerlerimizin en yükseğine ulaştınız. Nitekim sizler bu aziz milletin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için, kahramanca mücadele edip, hürriyet, bağımsızlık, bayrak ve vatan uğruna canlarınızı feda ederek, Yüce Allah katında ve Milletimizin gönlünde en yüce mertebeye eriştiniz. Türk Polis Teşkilatının birer ferdi olarak bizler de, dünya var oldukça sizlere minnet ve şükran borcumuzu ödemek için şehit düştüğünüz bu vatan topraklarının her karışında nöbet tutmaya devam edeceğiz. Siz aziz şehitlerimizden aldığımız emaneti gelecek nesillere eksiksiz olarak teslim etmek için gerektiğinde bizler de canımızı vermekten çekinmeyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliği, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için, en değerli varlıklarınız olan canlarınızı seve seve feda etmek suretiyle vatan sevgisi, millet sevdası ve vazife aşkının ne kadar kutsal ve ne kadar değerli olduğunu bizlere gösteren sizleri, bu anlamlı günümüzde rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, tarafında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Törenin ardından İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.
(SD-Y)

10.04.2017 15:06:13 TSI
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