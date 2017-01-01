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Şanlıurfa'da 11 Nisan coşkusu kortej yürüyüşüyle devam etti



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Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şalıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 11 Nisanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting yapacağı Abide Kavşağı Nevali Otel arkasındaki alandan başlayan halk yürüyüşü Rabia Meydanına kadar devam etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş Abide Kavşağından başlayarak Atatürk Bulvarından devam etti. Oldukça coşkulu devam eden yürüyüş Rabia Meydanında sona erdi. Dev Türk bayraklarının açıldığı yürüyüşte mehter marşları çalındı. Coşkulu bir şekilde yapılan yürüyüşte, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" şeklinde sloganlar da atıldı.

Yürüyüşün son bulduğu Rabia Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Ecdadımızla gurur duyuyoruz

İşgallere karşı milletin eğilmediğini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şehrimiz tarihin çeşitli dönemlerinde birlik ve beraberliğin yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemiştir. Anadolu'da İslam mayasıyla yoğrulan her şehir gibi Şanlıurfamız da Milli Mücadelede dillere destan bir bağımsızlık tanımı sergilenmiştir. 11 Nisan 1920 tarihi, bizim için, milletimiz için çok önemli, çok müstesna bir tarihtir. Bu tarih, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ruhunun, adeta gelecek hesabının yapıldığı bir istiklal ateşinin kıvılcım aldığı gündür. 97. yıl dönümünü iftiharla kutladığımız "Urfa'nın şanlı kurtuluş mücadelesi, cefakarlığın, fedakarlığın ve kahramanlığın ete, kemiğe büründüğü büyük bir destandır. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, Türkü, Kürdü, Arabıyla milleti İbrahim olarak tek vücut olunmuş, bağımsızlığına kast edenlere buradan geçit yok demiştir. Ekmeksiz, susuz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam diye şanlı bir seda haykırmıştır tüm dünyaya. 97 yıl sonra, bugün bir kez daha diyoruz ki, bu millet sadece rükuda eğilir, sadece secdede diz çöker, başka hiçbir yerde eğilmez. Bu güzel vatan için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla yad ediyor 11 Nisan kurtuluş bayramımızı kutluyorum" dedi.

Şanlı zaferimiz kutlu olsun

11 Nisanın tarihe kaydedilmiş şanlı bir zafer olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "İstiklal ümidimizi baharla birlikte yeşerten 11 Nisan, tarihe kaydedilmiş şanlı zafer olmuştur. Haksızlık üstüne haksızlık, işgallerle, batı, tek dişi kalmış canavarıyla Hz. İbrahim nazargahı olan Urfamıza girmiştir ancak Hz. Eyyüb'ün sabrıyla yoğrulmuş bu topraklarda Şanlıurfalıların iman ve kararlılığı karşısında aciz kalmıştır" şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Halil Özcan ve Ahmet Eşref Fakıbaba ise birer selamlama konuşması yaparak Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını kutladı.

Rabia meydanından yapılan konuşmaların ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen halk oyunları ekipleri tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

(Şİ-OE-Y)



10.04.2017 15:07:06 TSI

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