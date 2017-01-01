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Başkan Uğur'dan Marmara'ya çıkarma

- Marmara adası modern mezbaha'ya kavuştu

- Başkan Uğur, Marmara'da 16 Nisan'ın önemini anlattı

- Uğur:

- "16 Nisan Türkiye için fırsat"



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Marmara İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mobil Mezbaha'yı hizmete alma törenine katılırken, çeşitli ziyaretlerde bulundu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Uğur, Marmara'da 16 Nisan'da yapılacak referandumun önemine dikkat çekti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Marmara İlçesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Mobil Mezbaha'yı hizmete alma törenine katılırken, çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ada ilçesi olan Marmara'ya Erdek'ten BADO tarafından kaldırılan deniz taksilerle hareket eden Başkan Uğur, deniz taksinin de direksiyonuna geçti. İlk olarak Marmara'nın Yiğitler Mahallesi'nde vatandaşlar bir araya gelen başkan Uğur, burada Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını anlatarak, 16 Nisan'da yapılacak olan halkoylamasının önemine dikkat çekti. Türkiye'de devam eden istikrarın devam etmesi için referandumun önemli olduğunu söyleyen başkan Uğur, istikrar için Evet oyu vereceğini açıkladı.



Uğur: "İstikrar hizmet getiriyor"

Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin ülkedeki istikrar nedeniyle geldiğini söyleyen Başkan Uğur, ülkede siyasi ve ekonomik istikrar olmaması durumunda yatırımın da gelmeyeceğini belirtti. Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye neden 2023 hedeflerine 2010 yılında 2009 yılında ulaşamadı? Nedir sebebi? Türkiye'deki idari yapının hatasından, sistemin hatasından. Türkiye çok partili siyasi hayata 1950 yılında Demokrat Parti tek başına iktidar, hizmetler geliyor. 60'ta iktidar, 65'e kadar 5 yıl tam koalisyon hükümetlerinin olduğu dönem. 5 yılda 4 tane Başbakan değişiyor. Bir başbakan aşağı yukarı 1 yıl kalıyor. 65-69 Adalet Partisi tek başına iktidar. 1969 yılında Adalet Partisi içindeki 41 milletvekili Demirel'e hayır oyu verip bütçede Demirel'i düşürdüler. 1969'dan 1983'e kadar hep koalisyon. Tek başına iktidar yok. 14 yıl. Rahmetli Özal'ın 83-91 iktidarından sonra 2002 3 Kasım'a kadar yine koalisyonlar. Tam 30 yıl. Türkiye'nin kayıp 30 yılı."



Uğur: "16 Nisan Türkiye için fırsat"

30 yıl koalisyonlarla yönetilen Türkiye'nin önünde 16 Nisan'da bir fırsat çıktığını söyleyen Başkan Uğur, "16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması Türkiye için önemli bir fırsat. Türkiye'de hükümetler bütçe görüşmelerinde, güven oylamalarında düşürülmesin. Hatırlayan Necmettin Erbakan Tansu Hanım ile koalisyon yok. Erbakan devredecek Tansu Hanım'a, milletvekili transferi, Şemsiye Partisi 11 tane milletvekili Doğruyol'dan istifa edip Cindoruk parti kurdu. Hükümet güvenoyu alamadı. Yeni sistem ile koalisyonlara son. Bütçede hükümet düşürmelere son. Güvenoylamasında hükümet düşürmeye son. Milletvekili transferleri ile vakit kaybedilmeyecek. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Nasıl ABD dünyanın en gelişmiş ülkesi. 250 yılda Trump 45. Başkan 5 yılda bir başkan seçiliyor. Peki, Türkiye 1923'ten 2017'ye kadar 94 yılda 65 Başbakan. Var mı istikrar yok. Türkiye'nin kaybı bu. O dönem temeller atılmış işler yürümemiş" dedi.



Marmara Adası 'na modern mezbaha

Yiğitler Mahallesi'ndeki ziyareti ardından Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'u ziyaret eden Başkan Uğur, ilçe belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Avşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Uğur, buradan da Ekinlik Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Çınarlı Mahallesi'nde kahvehane ziyaretinde bulunan Uğur, Topağaç Mahallesi'nde yapılan Mobil Mezbaha'nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Uğur burada yaptığı konuşmada; "Marmara ilçemizin Topağaç mahallesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın standartlarına uygun kesimhanemizin açılışını gerçekleştirdik. Modern araç ve gereçlerin bulunduğu kesimhanemizde uzman veteriner kontrolünde hijyenik bir ortamda eğitimli kasaplar tarafından hayvan kesimi yapılacaktır" diye konuştu.



Uğur, Saraylar'da vatandaşlarla buluştu

Başkan Uğur açılış töreni ardından Topağaç Mahallesi'nde esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Marmara Saraylar İlkokulunun öğrencilerini ziyaret eden başkan Uğur'a okul öğrencileri Mahalle Ligi Futbol Turnuvası ile Büyükşehir tarafından okullara dağıtılan futbol, basketbol ve voleybol topları için teşekkür ettiler. Marmara Madenciler ve İş Adamları Derneğinde dernek başkanı Hasan Dinçer ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Uğur, Saraylar Uluslar arası İhraç Limanı'nın büyütülmesi üzerine görmüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonunda dernek üyeleri Başkan Uğur'a teşekkür plaketi takdim ettiler. Son olarak ise Saraylar Mahallesi'nde vatandaşlar bir araya gelen Uğur, buradaki çay bahçelerinin açılışlarını gerçekleştirdi. Başkan Uğur'a ziyaretlerinde Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un yanı sıra, belediye meclis üyeleri ve daire başkanları eşlik etti.

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10.04.2017 15:07:45 TSI

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