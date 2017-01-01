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Kahta'da Polis Haftası kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:02
Kahta'da Polis Haftası kutlandı
Kahta'da Polis Haftası kutlandı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kahta Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Garnizon Komutanı Ahmet Şenol, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Durmuş Ali Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kayacan, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ile polis teşkilatı katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kahta İlçe Emniyet Müdürü Vekili Durmuş Ali Özan, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.
Kutlama töreninde konuşan Polis Memuru Ferdi Palat, polislerin canı pahasına, devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kaldığını, gerektiğinde canını ve malını feda etmekten hiç çekinmediklerini söyledi.
Polis Memuru Palat, "Çok güç, fakat son derece şerefli bir görevi canı pahasına yerine getiren sevgili meslektaşlarım, bu gün Türk Polisi olarak 172. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın gurur ve kıvancını yaşıyorum.
Polis anayasa, kanunlar, tüzükler, yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Devletin bekası milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmemektedir.
Tüm bu hizmetleri yerine getirirken huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin bağımsızlığını ve ülkenin bölünmez bütünlüğünü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Polis bu görevleri yerine getirirken vatandaşın yardımına her zaman ihtiyacı vardır, halktan kopuk bir görev anlayışı ile başarılı olmak mümkün değildir.
Kahta Güneydoğu Anadolu bölgesinin huzurlu ilçelerinden bir tanesidir burada en büyük pay şüphesiz Kahta halkınındır. Huzur ve güven ortamını sizlerden aldığımız destekle sağladık. Yine sizden alacağımız destekle huzur ortamı devam edecektir.
Bu mutlu günümüzde Devletimiz ve milletimizin selameti uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anarken, emekli ve gazilerimizi minnetle anar halen görevde olan teşkilat mensuplarımıza görevlerinde sağlık, başarılar ve mutluluklar diler, saygılar sunarım" dedi.
(HT-OE-Y)

10.04.2017 15:09:06 TSI
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