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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep 5 milyon çiçek ile süslendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:03
Gaziantep 5 milyon çiçek ile süslendi
Gaziantep 5 milyon çiçek ile süslendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, şehir merkezi, giriş ve çıkışları çiçeklerle süsledi.
Yol, kaldırım, köprülü kavşak, yeşil alan ve daha bir çok konuda çalışmalarını sürdüren büyükşehir belediyesi, kentin görüntüsünün daha güzel olması için bahar ayında 4 milyon mevsimlik çiçek ve 1 milyon soğanlı bitki olmak üzere toplamda 5 milyon çiçeğin dikimini yaptı.Havaların ısınmasıyla açmaya başlayan çiçekler güzel görüntüler oluşturdu. Havaalanı yolu başta olmak üzere kent girişleri, ana bulvarlar, Botanik Bahçesi, parklar, refüşler ve kavşaklar çiçeklerle bezendi.Peyzaj ve çevre düzenlenmesiyle, farklı şekil ve figürlerden oluşan tasarımlarla güzel görüntüler oluşturuldu.
Bu arada yaklaşık 20 dönüm alanda bine yakın tür ve yüz binlerce kök bitkinin bulunduğu Botanik Bahçesi de havaların ısınmasıyla açan her renkten çiçekle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
(AK-OE-Y)

10.04.2017 15:09:42 TSI
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