Motosiklet sürücülerine eğitim

BALIKESİR (İHA) - 10Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları ve Spor Kulübü Derneği, OMM İşbirliği ile dernek üyelerine 2 gün süren ileri ve güvenli sürüş eğitimi verildi.

One More Mile (OMM) uzman öğreticileri Alp Altan Uğur ve Murat Ozan yönetiminde motosiklet kullanıcılarına teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 10Riders Dernek evinde gerçekleştirilen eğitimin ilk etabında motosiklet tutkunları iyi sürüş için zihinsel hazırlık, pasif güvenlik, planlama, tatku, görüş, yol tutuşu, viraj alma, frenleme, sollama, şehir sürüşü hakkında teorik bilgileri aldılar. Eğitimin ikinci etabında iise trafiğe kapalı alanda günlük ve haftalık motor kontrolü, yavaş sürüş teknikleri, yönlendirme ve engelden kaçış, frenleme ve viraj alma konularını içeren uygulamalı güvenli sürüş eğitimine tabi tutuldular.

2 günlük bu özel eğitimin sonunda başarılı olan 10Riders üyeleri, dernek evinde düzenlenen törenle sertifikalarını OMM eğitmenlerinin elinden aldı.

10Riders Balıkesir Motosiklet Kullanıcıları Spor Kulübü Derneği ve MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkanı Özgür Candar, "Motosiklet kullanmak bir yaşam biçimidir. Bizlerin bu tutkuyu yıllar boyu sürdürebilmemiz için bu işin tüm detayını bilmemiz ve farkındalığımızı arttırmamız şart. Bizler kaportası olan bir aracın içerisinde değiliz. Dolayısı ile oluşabilecek her problem birebir vücudumuzun maruz kalabileceği problemler oluyor. Motosikletler, ülkemizde diğer sürücülerden yeteri kadar saygı görmüyor ve hala araç statüsünde değerlendirilmiyor. Bunun da bilincinde olarak tüm üyelerimizin ileri ve güvenli sürüş kabiliyetine sahip motosiklet kullanıcıları olabilmeleri için dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'de motosiklet kullanıcılarının eğitimi için başarılı çalışmalar yapan, bu işin gönüllü emekçilerinden oluşan OMM işbirliği ile ileri ve güvenli sürüş eğitimlerini Balıkesirimize getiriyoruz. Dernek üyelerimizin neredeyse hepsi bu eğitimleri almış ve uygulamaya koyabilmiş sürücülerden oluşuyor. Yeni üyelerimizin de hemen, hayat kurtaran bu eğitimleri almalarını sağlıyoruz" dedi.

10.04.2017 15:09:58

