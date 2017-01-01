YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Yazar'dan polise fedakarlık teşekkürü

Kaymakam Yazar'dan polise fedakarlık teşekkürü



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Türk Polis Teşkilatı'nın 172 nci kuruluş yıldönümü Balıkesir'in Bandırma ilçesinde törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Recep Cansu ve protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törenler Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Lokalinde devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, polisin fedakarca çalıştığını ifade etti. Kaymakam Yazar, haftada 40 saat mesaisi olması gereken polisin bu mesaisini Bandırma'da, fedakarca 70 saat kadar yükselttiğini belirtti ve Bandırma Emniyet Müdürlüğü personelini bu fedakarlıklarından ötürü tebrik etti. Konuşmaların ardından polis konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlik yapılan ikramlarla sona erdi.



10.04.2017 15:10:42 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER