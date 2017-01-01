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Başkan Palancıoğlu, öğrencilere belediyeciliği anlattı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:06
Başkan Palancıoğlu, öğrencilere belediyeciliği anlattı
Başkan Palancıoğlu, öğrencilere belediyeciliği anlattı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kendisini ziyaret eden Besime Özderici İlkokulu öğrencileri ile belediyecilik üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Başkan Palancıoğlu, belediye çalışmaları ve belediye başkanının görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Öğrencilerin sorunlarını içtenlikle yanıtlayan Başkan Palancıoğlu, "Sizleri güzel bir gelecek bekliyor. Belediyecilikten size biraz bahsedeyim. Belediye insanların ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet sunuyor. Belediyelerin yaptığı en önemli iş yapılan işlerin planlanması. İçinde yaşadığımız şehirleri planlayan kurumlardır belediyeler. Şehirlerin alt yapısı ile ilgileniyoruz. KASKİ bizim su ve kanalizasyon işlerimizden sorumlu. KAYSERİGAZ gaz işinden sorumlu. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla ilgili çalışmalarımız oluyor. Diğer belediyeler ile birlik ve yardımlaşma içerisinde yaptığımız işler de var. Sizler de ilerde büyüyecek güzel yerlere geleceksiniz. Hedefleriniz olmalı. O hedefe doğru da çok çalışmalısınız." dedi.
Öğretmen Yeşim Erbay ve öğrencilerinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mustafa Palancıoğlu, söyleşi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
(AÖ-Y)

10.04.2017 15:14:33 TSI
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