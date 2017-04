YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aktopraklılar 16 Nisanda "evet" diyecek

Aktopraklılar 16 Nisanda "evet" diyecek

- Gül, Aktopraklılardan 'evet' sözü aldı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte 16 Nisan referandumu öncesi Aktoprak Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Halka yeni sistem ve değişecek Anayasa maddelerine ilişkin bilgi veren Milletvekili Gül, mahalle sakinlerinden 'evet' sözü aldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her fırsatta vatandaşla bir araya gelmeye devam ediyor. Milletvekili Abdulhamit Gül Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Halil Uğur ve parti teşkilatıyla birlikte Aktoprak Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Çift başlılık ortadan kalkacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye'de istikrarın devam etmesi gerektiğini dile getirerek, "Memleketin nasıl yönetileceğine karar vereceği bir sürece girdik. Ülkemizin geleceğini oylayacağız. Bu değişimde kimseye oy vermiyoruz. Kimseyi seçmiyoruz. Geleceğimizin daha düzgün dizayn edilmesi için 'evet' mi 'hayır' mı diyoruz. Yapılacak referandumda 'evet' çıkmasıyla çift başlılık ortadan kalkacak. Geçmiş dönemlerde koalisyon hükümeti kuruluyor, bir yıl geçmeden hükümet dağılıyordu. Bu ülke bundan sonra bu süreci ne kaldırabilir ne de bu süreç yürütülebilir. En iyisi halk tarafından seçilen partili cumhurbaşkanının bu konuda tek yetkili olmasıdır. Böylece siyaset işini yapıp bürokrasi daha etkin bir hale gelecektir" dedi.

Bu sistem istikrar getiriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türkiye'nin önündeki bentlerin yıkılması için referandumda "evet" denilmesi gerektiğini kaydederek, "Türkiye'de ortalama 1 buçuk yılda bir hükumet değişiyor. Dolayısıyla bu koalisyonlar bizim gelişmemizi engelliyor. Bu yeni sistem bize her 5 yılda hükumetin ve meclisin yenilendiği bir istikrarı getiriyor. Zaten yakın siyasi tarihimize baktığımızda ne zaman iktidar olduysak o zaman büyüdük. Koalisyon dönemkileri istikrarsız ve darbeleri getirmiştir, koalisyon dönemleri küçülme dönemleridir. Her 10 yılda bir darbe oluyordu, her darbe bizi 20 yıl geriye götürüyordu. İlk kez 15 Temmuzda bu tersine döndü ama 15 Temmuza kadar her darbe başarılı oldu. İstikrar için koalisyonlardan kurtulmak için yeni sisteme geçmemiz gerek" diye konuştu.

16 Nisanda 'evet' demek, darbecilere karşı çıkmaktır

Aktoprak Mahalle sakinlerine seslenen AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi referandumunun Türkiye'nin güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak "Önümüzdeki Pazar günü Türkiye'nin geleceğini sizlerin oylarınız, kararınız belirleyecek. Görüyorum ki sizler Türkiye'nin mevcut sisteminden çok çekmişsiniz. Türkiye'nin güçlenmesi için çok önemli bir fırsatı ele geçirdik. Türkiye'nin istikrarının kalıcı olması için çok önemli bir fırsat var önümüzde. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli işler yaptı. 16 Nisanda 'evet' demek, 15 Temmuzda darbecilere karşı çıkmakla aynı anlamı taşıyor" şeklinde konuştu.

(AK-OE-Y)



10.04.2017 15:14:59 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER