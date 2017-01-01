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Marmaraereğlisi Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı İbrahim Uyan Başkanlığında, Yeniçiftlik Mahallesi belediye ek binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Denetim Komisyon raporu okundu. Denetim Komisyon Raporunda Marmaraereğlisi Belediyesinin 2016 yılı bütçesinin yüzde 93'nün gerçekleştirildiği açıklandı. Görevinin başına geçtiği günden itibaren yaptığı hizmetlerle her zaman öne çıkan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, tam bütçe ile yaptığı hizmetlerde yine başı çekti.

Başkan Uyan, yaptığı açıklamada, "Bizim görevimiz halkımızın ihtiyaç ve isteklerini göz önünde bulundurarak, onlara en iyi hizmeti sağlamaktır. Bu bakış açısıyla çıktığımız yolda hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşımızın üzerine ödediği vergilerin dışında hiçbir yük yüklemeden bütçemizi gerçekleştirdik. Her şey halkımızın daha iyi standartlarda yaşaması ve mutluluğu için" dedi.

Faaliyet raporu kabul edilerek diğer maddelerin görüşülmesine geçildi.

(HLD-MEF-Y)



10.04.2017 15:16:44 TSI

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