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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Gökuç ailesinin 2. çocuk heyecanı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:10
Gökuç ailesinin 2. çocuk heyecanı
Gökuç ailesinin 2. çocuk heyecanı

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç ve eşi Yeliz Gökuç 2. çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Adil Ozan Gökuç'un eşi Yeliz Gökuç 2. Kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşarken ailenin büyük kızları Eylül'de abla olmanın mutluluğunu yaşadı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alaattin Kaçar'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla minik dünyaya gözlerini açtı. Dr. Alaattin Kaçar yaptığı açıklamada " Bebeğimiz Ege ve annesi Yeliz hanımın sağlık durumları gayet iyi" dedi. Minik Ege'nin doğum haberini alan Gökuç ailesinin yakınları hastaneye akın etti.
(OF-

10.04.2017 15:17:35 TSI
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