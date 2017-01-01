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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Emniyet Müdürü Deniz "Canımızı vermeye hazırız"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:11
Emniyet Müdürü Deniz "Canımızı vermeye hazırız"
Emniyet Müdürü Deniz "Canımızı vermeye hazırız"

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Düzce'de bir dizi etkinlik düzenlendi.
Kutlama töreni Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve emniyet ve jandarma mensupları katıldı.
Daha sonra şehitliğe geçildi. Burada geçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz şehitlik defterini imzaladı. Deniz, şehitlere ithafen yaptığı konuşmasında Türk Milletinin huzur ve güvenini sağlamak için canlarını vermeye hazır olduklarını vurgulayarak "Aziz şehidimiz! Mensubu olmaktan onur duyduğumuz Polis teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunuyor saygıyla eğiliyoruz. Sizleri övmeye ve anlatmaya asla güç yettiremeyiz. Sizleri anmaktan şeref duyuyoruz. Değerli şehitlerimiz, Büyük Türk Milletinin huzur ve güvenliğini, mukaddes değerlerini korumak ve yaşatmak uğruna en kıymetli varlığınız olan canınızı vererek bizlere bir vatan emanet ettiniz. Bu kutsal emaneti ilelebet korumak bizlerin namus borcudur. Bu uğurda seve seve canımızı verme hususunda en küçük bir tereddüdümüz dahi yoktur. Ruhunuz şad olsun" dedi. Tören sonunda Kuran-ı Kerim okundu ve şehit kabirleri ziyaret edildi.
(AY)

10.04.2017 15:19:25 TSI
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