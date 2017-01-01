10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 15:16
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde bir tören düzenlendi.
Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, beraberindeki polislerle birlikte kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve beraberindeki polisler, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar'ı makamında ziyaret etti.
Çelenk sunma törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci ile kurum amirleri katıldı.
(NÇ-MSA-Y)

10.04.2017 15:23:46 TSI
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