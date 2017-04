YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Acar: "Polis bizim her şeyimiz"

Başkan Acar: "Polis bizim her şeyimiz"



AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü nedeniyle ilçede görev yapan emniyet personeline kutlama yemeği verildi.

Suçıkan Park tesislerinde gerçekleştirilen yemeğe Başkan Acar'ın yanı sıra Kaymakam Mustafa Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ali Azyaman, Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kadriye İlhan, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Serkan Ateş, İlçe Müftümüz Şahin Yaşar, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

Yemekte konuşan Dinç, Başkan Acar'a davetinden dolayı teşekkür ederek, "Polis teşkilatı 10 Nisan 1845 yılında polis nizamnamesi ile kurulmuş olup 172 yıldır faaliyetini sürdürmektedir. Asayişin sağlanması, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi, işlenmiş olan suçların faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesi görevlerini yürütmektedir. Ebediyete intikal etmiş Şehitlerimizi rahmetle anıyorum, meslektaşlarıma bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.



"Dinar'ın emniyeti huzuru için canla başla çalışıyorlar"

Daha sonra söz alan Başkan Acar ise emniyet mensuplarının çok önemli bir görev icra ettiklerini hatırlatarak, "Polis teşkilatının bu gün 172. yıl dönümünü kutluyoruz. Polis bizim her şeyimiz. Bu gün güvenle evimizde rahat uyuyabiliyorsak onların sayesinde uyuyoruz. Zor bir meslek, canı pahasına bu ülkenin emniyeti güvenliği için çalışan arkadaşlarımız. Bu camia içerisinde Şehit olanlarımız var, gazi olanlarımız var. Her ne kadar polis arkadaşlarımız sayısı olsa da Dinar'ın emniyeti huzuru için canla başla çalışıyorlar. Nice nice polis günlerine diyorum hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

10.04.2017 15:26:27 TSI

